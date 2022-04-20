Финал Кубка главы Сургута по интеллектуальным играм прошел на выходных

Последний и финальный этап Кубка главы Сургута по интеллектуальным играм – «Весенний турнир» – прошел на выходных на площадке мультимедийного парка «Россия – моя история. Югра». Несмотря на то, что коронавирус по большей части отступил, мероприятие все равно было организовано в формате Covid-Free. Его провели АНО «Интеллектуальный клуб» и РОО «Югорский интеллектуальный клуб».

Команды соревновались в «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринге» и «Мультииграх». На «Весеннем турнире» решалась судьба главного городского трофея – переходящего Кубка главы Сургута, который каждый год уходит лучшей команде по сумме рейтинговых очков, набранных за весь сезон. Также определяются чемпионы в отдельных дисциплинах и зачетах.

Так, лучшей командой сезона 2021-2022 годов по «Что? Где? Когда?» стали ветераны городского интеллектуального движения «Берлин Мумбай». В студенческом зачете по этой же игре чемпионами стали Invictus из Сургута, а среди корпоративных команд – «ПремиУМ» (завод стабилизации конденсата ООО «Газпром переработка»). Эта же команда забрала главный кубок сезона по «Брейн-рингу» среди предприятий, а в общем зачете сильнейшим составом по этой игре стали сургутяне из «Ум-до-дыр». В «Мультииграх» кубок отправился в Нижневартовск с командой «Пончик Пилатес».

Наконец, абсолютным чемпионом и многократным обладателем кубка главы стала команда «Ум-до-дыр».

Кубок главы Сургута входит в состав более масштабного интеллектуального соревнования – Кубка губернатора Югры по интеллектуальным играм, который проводится при поддержке гранта губернатора. А «Весенний турнир» помогла провести администрация Сургута в лице отдела молодежной политики.