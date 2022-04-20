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В самолет, летевший в Сургут, ударила молния

Прилетевший в Сургут самолет получил удар молнией

В самолет, летевший в Сургут, ударила молния
Фото: pexels.com

В самолет ATR72, летевший из Екатеринбурга в Сургут, попала молния. Об этом сообщают в телеграм-канале AVIAINCIDENT. Повреждение заметили во время планового техобслуживания в нижней части фюзеляжа, в районе носового обтекателя, на створке левой стойке шасси, на правой половине горизонтального стабилизатора.

Отмечается, что воздушное судно не будет далее совершать полеты, пока его состояние не получит положительную оценку.

Редакция siapress.ru направила вопрос пресс-службе авиакомпании, обслуживающей самолет. Ответ будет опубликован позднее.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 263, комментариев: 0

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