Пассажир BMW погиб в страшном ДТП в Сургуте

ДТП с погибшим произошло на регулируемом перекрестке в Сургуте ночью 18 апреля. По данным окружной Госавтоинспекции, 33-летний водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль откинуло на металлическую стойку дорожных знаков и светофор.

«В результате ДТП пассажир автомобиля «БМВ», 30-летний мужчина, получил травмы, а водитель погиб на месте происшествия», - уточнили в ведомстве

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 3 аварии, в которых один человек погиб и трое получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход.