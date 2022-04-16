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Некоторые бизнесмены, самозанятые и НКО Сургута получат антикризисную поддержку

В Сургуте разработали антикризисные меры поддержки для арендаторов муниципального имущества

Некоторые бизнесмены, самозанятые и НКО Сургута получат антикризисную поддержку
Фото: vk.com/filatov_surgut

Власти и депутаты Сургута обсудили антикризисные меры для бизнеса, самозанятых граждан и НКО, которые арендуют муниципальное имущество. Так, с 1 апреля по 30 сентября 2022 года им снизили ежемесячную арендную плату, не будут начислять пени и штрафы за просрочку платежей.

Воспользоваться такими мерами поддержки в Сургуте смогут 54 объекта предпринимательства, однако для законной работы данных инциатив необходимо изменить методику расчёта арендной платы за использование муниципальным имуществом, которая утверждается депутатами.

«Проект решения разработан. Депутаты Думы города понимают всю важность предстоящего решения, поэтому на майском заседании, думаю, мы поддержим изменение методики расчёта, чтобы снизить нагрузку на сургутян, занятых в бизнесе, некоммерческом секторе, самозанятых горожан в это непростое для всех время», – уточнил председатель Думы Сургута Максим Слепов.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 106, комментариев: 0

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