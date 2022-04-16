16+
Логотип Сиапресс
USD  80,0437   EUR  87,0715  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Уже в это воскресенье католики Сургута будут праздновать Пасху

В католическом храме Сургута отметят Пасху

Уже в это воскресенье католики Сургута будут праздновать Пасху
Фото: Яндекс

Уже завтра, 17 апреля, католики Сургута будут праздновать Пасху. Главная литургия состоится 16 апреля в 21:00. В 20:30 все желающие могут освятить пасхальную снедь. Отмечается, что те, кто не могут прийти в субботу, могут посетить мессу в воскресенье в 10:00.

«Иисус Христос взял на себя наши грехи, умер на Кресте за нас и воскрес, чем победил грех и смерть. Таким образом, даровал нам спасение. Для нас, христиан, – это самое главное событие в истории и в нашей жизни. Поэтому мы каждый год торжественно отмечаем это событие. Всех поздравляю со Светлым Праздником Пасхи! Да благословит Вас Господь», – сообщил настоятель католического храма Марэк Ящковски.

Кроме того, 18 апреля в 19:00 состоится Пасхальный Концерт Органной Музыки. Место можно забронировать по телефонам 8-905-826-85-21, 8-922-775-45-81.


нравится (8) не нравится (1)
16 апреля в 10:34, просмотров: 1360, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​12-летняя сургутянка может попасть в финал шоу «Голос. Дети» 1304
  2. ​Югорчане возвращаются к наличке 1017
  3. Сургут стал лидером по суточной заболеваемости коронавирусом в ХМАО 958
  4. ​Оставшимся без дохода югорчанам предложат временную работу 900
  5. ​Югорских школьников и студентов научили готовить шоколадный ганаш и малиновый маршмеллоу 781
  6. В Сбербанке предупредили о возврате мошенников к схемам с вредоносными приложениями 737
  7. В Турции создали авиакомпанию для перевозки россиян на курорты страны 735
  8. Чиновники и депутаты раскрыли кошельки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 656
  9. ​Делегация ХМАО примет участие в молодежных Дельфийских играх России 500
  10. ​Вечная пилюля 154
  1. ​Отвалятся 3210
  2. Затяните свои пояса 2721
  3. Авиакомпания Utair расширяет программу полетов в ХМАО 2626
  4. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 2171
  5. Россияне назвали возраст, в котором труднее всего найти работу 1974
  6. Назначен новый директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Сургута 1955
  7. ​В Югре прекратили поиски людей, провалившихся под лед на снегоходах 1908
  8. Главврач сургутской поликлиники заявил, что масочный режим в Югре можно отменять 1730
  9. Новую волну коронавируса в России ожидают к началу лета 1605
  10. Не велика потеря! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1586
  1. ​«А мы будем!..» 6288
  2. ​Испанский стыд 5647
  3. ​Развязка сияет, что дальше? 5477
  4. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 5465
  5. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4944
  6. ​Контакт с реальностью 4894
  7. Новый участок дороги в Нижневартовске завершат к ноябрю 2022 года 4516
  8. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 4333
  9. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 4241
  10. Четыре югорчанина с лабораторно подтвержденным ковидом скончались накануне 3928

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика