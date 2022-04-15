Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Не забудьте взять с собой маску!

16 апреля

Арт-клуб в галерее «Стерх»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время: 17:00.

Для тех, кто хочет получать необычные впечатления, готов погружаться в современное искусство. У нас проходят встречи, лекции, программы новой музыки.

Между выставками и музыкальными выступлениями поговорим, наконец, о современном искусстве – объявляется вечер лекций! Лекции подготовлены спикерами специально для нашего арт-клуба.

«Возвращение к живописи. Новый поворот в современном искусстве» – скайп-лекция (с вопросами, общением) куратора Музея Эрарта искусствоведа Владимира Назанского (Санкт-Петербург).

«Мир художников, воссозданный в кино» – лекция культуролога Светланы Ескиной (Сургут).

Участникам арт-клуба будут доступны для осмотра (до и после лекций) текущие выставки галереи – «Рейс № 8, или Ещё подумать» (арт-группа «Горынычи», Санкт-Петербург), «Слона доим – чаи гоняем!» (Евгений Родионов, Вологда).

Телефон для справок: 350-978. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Спектакль «Как страусенок друзей искал»

Место проведения: малый зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 11:00/13:00.

В один из жарких дней маленький любознательный Страусёнок делает первые шаги, всё ему неизвестно и незнакомо. Звери и птицы, которых он встречает, дают ему ценные советы. Так он узнает окружающий мир и находит себе верных друзей. Увлекательное путешествие, пропитанное солнцем и африканскими ритмами, ждёт вас!

Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 3+

Открытый микрофон в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 19:00.

16 апреля в Невесомости состоится очередной ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН: приглашаем всех желающих показать себя и послушать других. Музыка, акустика, рок, рэп, стендап и всё прочее. С заявками на участие - пишите в директ Невесомости во «ВКОНТАКТЕ».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 350, на входе – 400, для выступающих – 200 рублей. 16+

17 апреля

Турнир по настольной игре «Бункер»

Место проведения: АРТ-резиденция «КВАРТИРА», улица Магистральная, 28. Время: 12:00.

«Бункер» - дискуссионная игра о выживании после Апокалипсиса. Подойдет тем, кто желает научиться адаптироваться в разных ситуациях. Благодаря игре, вы сможете проработать и улучшить навык убеждения людей.

Ваша цель в игре – выжить. Необходимо срочно попасть в бункер, но в вашей группе слишком много людей, на всех внутри не хватит ни провизии, ни места. Ваша задача – постараться убедить остальных, что без вас им никак не выжить!

Регистрация доступна по ссылке. Цена билета: бесплатно. 16+

Выставка «Пластилиновая живопись»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время посещения согласно расписанию работы КЦ.

В Сургуте проходит крайне интересная выставка уральского художника Алексея Симонова. Уникальность работ состоит в том, что все они сделаны из обычного пластилина! С первого взгляда в это сложно поверить, но, присмотревшись к фактуре, материал, использованный при создании работ становится очевиден.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: от 30 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Вербное воскресенье в «Старом Сургуте»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 8:00.

Праздник Входа Господня в Иерусалим (церковное название Вербного воскресенья) известен с первых веков христианства. Он посвящён торжественному появлению Иисуса Христа в священном городе накануне смерти. Горожане приветствовали его пальмовыми ветками. В память об этом событии верующие приходят в церковь с ветками ивовых растений, которые первыми распускаются весной.

В этот день принято посещать богослужения, освящать в храмах вербные букеты и украшать ими дом. Праздник отмечается за неделю до Пасхи, в 6-е воскресенье Великого поста.

В программе праздника:

08.00–10.00 божественная литургия (храм во имя всех святых, в земле Сибирской просиявших)

09.00–12.00 выставка-ярмарка вербных букетов, пасхальных писанок и сувенирной продукции мастеров декоративного творчества (перед храмом во имя всех святых, в земле Сибирской просиявших)

10.00 освящение вербы (площадь перед храмом во имя всех святых, в земле Сибирской просиявших)

10.00, 11.30, 14.00, 15.30 мастер-классы по росписи пасхальных яиц «Писанка» (Школа-музей имени А.С. Знаменского)

10.10 познавательно-игровая программа «В воскресенье Вербное – Верба расцвела» (площадка у Дома журналистов им. А.П. Зубарева)

12.00, 14.00 мастер-класс по плетению из пряжи «Фенечка» (Дом ремёсел)

09.00–20.00 праздничная радиопрограмма на территории

Телефон для справок: 8 (3462) 24-78-39. Цена билета: бесплатно. 0+