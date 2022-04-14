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Новую волну коронавируса в России ожидают к началу лета

Сургутский главврач поликлиники рассказал, когда стоит ожидать новой волны ковида

Новую волну коронавируса в России ожидают к началу лета
Фото: pixabay.com

Главный врач поликлиники №1 Сургута Максим Слепов заявил, что следующая волна коронавируса в России ожидается в конце весны – в начале лета.

«Даже если подъем заболеваемости и будет, то незначительный. В связи с тем, что в Югре и в Сургуте почти выполнен план вакцинации (впервые вакцинировались 236,5 тысяч человек, при плане – 237 тысяч, ревакцинацию прошли 72,5 тысяч сургутян). Популяционного иммунитета будет достаточно, чтобы не получить масштабное распространение инфекции», – отметил Слепов.

На данный момент в поликлиниках с респираторными заболеваниями наблюдается около 3000 горожан, среди них 150 болеет ковидом. 56 сургутян лечатся в госпитале, в реанимации находятся 3 человека.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 373, комментариев: 0

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