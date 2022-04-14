В Сургуте состоялась театральная постановка с участием людей с аутизмом

В Сургуте прошла премьера инклюзивного спектакля «МЫ», в котором участвовали люди с расстройством аутистического спектра. На сцене АРТ-резиденции «КВАРТИРА» актеры рассказали о своем жизненном опыте, а также показали, с какими трудностями сталкивается человек с аутизмом.

«Это огромный труд коллектива – наши педагоги, ребята, волонтеры, родители, близкие друзья и партнеры. Все те, кто пришел. Сегодня замечательный день, как вы знаете. 2 апреля – это день распространения информации об аутизме. И в программе мы как раз даем маленькие инструкции, как стоит и как не стоит, вести себя с такими людьми», – поприветствовала зрителей генеральный директор центра инклюзивного развития и социальной адаптации «Счастье» Ирина Токарева.

Спектакль подготовили при поддержке гранта губернатора Югры Натальи Комаровой. Подготовка к нему заняла шесть месяцев, а результат получился ошеломительным – организаторам и участникам удалось передать чувства людей с РАС изнутри.

В представлении было задействовано 14 актеров: Дима Легалов, Кирилл Гридин, Саша Добровольский, Никита Лященко, Сергей Стрик, Алёна Силаева, Богдан Чернышёв, Тимур Абсатаров, Ульяна Ржечицкая, Ольга Макурова, Дарина Уфимцева, Ирина Федосеева, Анастасия Анисимова и Элиза Билалова.

Театральную постановку можно посмотреть в сообществе «Счастье» во «ВКонтакте».