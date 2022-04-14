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В Сургуте владелец остановочного комплекса самовольно занял участок земли

Незаконный остановочный комплекс демонтировали в Сургуте

В Сургуте владелец остановочного комплекса самовольно занял участок земли
администрация Сургута / vk.com

Администрация Сургута проверила законность размещения остановочного комплекса «Геодезистов» в поселке Снежный. На киоск пожаловался местный житель через систему ЦУР «Инцидент Менеджмент», сообщили в пресс-службе мэрии.

Ревизия состоялась 28 марта. Специалисты администрации установили, что комплекс был размещен без правоустанавливающих документов на участок. Владельца обязали демонтировать объект своими силами.

«При участии МКУ «Лесопарковое хозяйство» площадка остановочного комплекса приведена в надлежащее состояние. Строительный мусор вывезен с территории», - отчитались в пресс-службе.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 201, комментариев: 0

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