Первый этап ямочного ремонта коснется 10 магистралей Сургута

В Сургуте стартовал ямочный ремонт. Первым делом работы пройдут на проспектах Мира и Ленина, улицах Энгельса, Энергетиков, Мелик-Карамова, Щепеткина, Рационализаторов, Электротехнической, а также Югорском тракте с Грибоедовской развязкой. Полный список будет сформирован позднее, как только снег растает.

«В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет выполнен ремонт трех участков дорог и капитальный ремонт одного участка, очень известного — улица Привокзальная, давно она у нас просит ремонта, в этом году мы начнем. Более того, в рамках дорожной кампании мы отремонтируем 11 внутриквартальных проездов. Потратим на это около ста миллионов рублей: мы сделаем новый тротуар по Тюменскому тракту — от Грибоедовской развязки до остановки ТРЦ «Аура», отремонтируем тротуар по улице Пушкина достаточно большой площадью. Ну и конечно же наше градообразующее предприятие ПАО «Сургутнефтегаз» достаточно большой вклад в дорожную кампанию внесет, выполнив ремонт на трех участках дорог общей площадью более 42 тысяч квадратных метров», — поделился заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский.

Отмечается, что на эти цели уйдет порядка 17 миллионов рублей, причем вся дорожная кампания обойдется в 750 миллионов из средств городского и окружного бюджетов. Также власти предусмотрели устранение колейности на 27 участках – на это потратят 193 миллиона.