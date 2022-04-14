Ремонт канализационного коллектора на Центральной площади Сургута займет около двух недель

С 13 апреля на Центральной площади Сургута проведут ремонтные работы на канализационном самотечном коллекторе. Участок будет частично перекрыт.

«Обследование коллектора специалистами СГМУП «Горводоканал» показало серьезный износ трубопровода, который мог привести к внештатной ситуации. В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ, часть площади перекрыта, что может временно создавать неудобства для жителей города. Предварительно, ремонт коллектора и восстановление покрытия площади займёт около двух недель», – сообщили в пресс-службе администрации города.

По предварительной информации, ремонт коллектора и восстановление покрытия площади займет около двух недель.