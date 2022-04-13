16+
Логотип Сиапресс
USD  79,8471   EUR  86,7219  

Новости

Больше новостей
В случае блокировки YouTube вы...
Комментировать
0
Вы используете VPN?
Комментировать
0
Вы следите за новостями о коронавирусе?
Комментировать
0
Вы почувствовали на себе дефицит товаров?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте завершается сезон Кубка Главы города по интеллектуальным играм

Чемпион Сургута по «Что? Где? Когда?» определится в ближайшие выходные

​В Сургуте завершается сезон Кубка Главы города по интеллектуальным играм
Фото vk.com/kii_surgut

В воскресенье, 17 апреля, завершится очередной сезон Кубка Главы Сургута по интеллектуальным играм – финальным соревнованием станет «Весенний турнир». Его проводит АНО «Интеллектуальный клуб».

В течение предыдущих месяцев прошли «Осенний турнир», «Новогодний турнир» и фестиваль «Зимние игры», в ходе которых команды собирали турнирные очки, и теперь, по итогам «Весеннего турнира», их сумма определит чемпиона Сургута по «Что? Где? Когда?», «Брейн-рингу», «Мультииграм», а также абсолютного чемпиона города.

Сильнейшие команды города также получат право участвовать в итоговом и главном мероприятии всего сезона – Кубке Губернатора Югры. Дата его проведения уточняется.

«Весенний турнир» пройдет в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история».


нравится (0) не нравится (0)
13 апреля в 20:21, просмотров: 209, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Авиакомпания Utair расширяет программу полетов в ХМАО 941
  2. Сотрудники ДПС в Сургуте попались на получении 40-тысячной взятки 792
  3. Затяните свои пояса 628
  4. В Ханты-Мансийске сбили 11-летнюю девочку 620
  5. Власти Югры объяснили задымление в городах региона 540
  6. Первое заседание Молодежной палаты прошло в Думе Сургута 523
  7. ​100 новых заболевших коронавирусом выявлено в ХМАО за сутки 506
  8. В Нижневартовске построят центр боевых искусств за 816 млн рублей 459
  9. 30 тысяч рублей заплатят вартовчане, критиковавшие действия российских войск в Украине 398
  10. На реке Обь проведут ледовзрывные работы 382
  1. ​Потребление и разум 2214
  2. «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» 2112
  3. В Сургуте столкнулись три автомобиля – погибла женщина-водитель 2106
  4. ​Евросоюз включил в новый санкционный список главу «Сургутнефтегаза» Богданова 1860
  5. Три снегохода ушли под лед в Сургутском районе: семеро выжили, двое пропали без вести 1793
  6. ​VPNизация всей страны 1780
  7. В Сургуте устранили обвал грунта на разделительной полосе 1711
  8. В Нижневартовске молодой человек сорвался с балкона и разбился 1636
  9. ​Отвалятся 1612
  10. ​В Ханты-Мансийске на стройке взорвался газ, пострадали три человека 1470
  1. ​«А мы будем!..» 5977
  2. ​Испанский стыд 5375
  3. ​Здравствуй, здравый смысл? 5236
  4. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 5016
  5. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 4929
  6. ​Развязка сияет, что дальше? 4769
  7. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4669
  8. ​Контакт с реальностью 4564
  9. Новый участок дороги в Нижневартовске завершат к ноябрю 2022 года 4156
  10. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 3968

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика