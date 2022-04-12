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В Югре задержали банду вымогателей

Банда вымогателей орудовала в Сургутском районе

В Югре задержали банду вымогателей
pixabay.com

В Югре полицейские пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в серии вымогательств денежных средств. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, в группу входили 6 жителей Сургута в возрасте от 30 до 36 лет. Из них трое ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение различных имущественных преступлений, незаконный оборот наркотиков, подделку документов и злостное нарушение правил дорожного движения.

«Жертвами становились жители Сургута и Сургутского района, путем угроз их заставляли передавать денежные средства в особо крупных размерах. За отказ платить одному из пострадавших повредили транспортное средство. В общей сложности потерпевшие отдали злоумышленникам более 1,5 миллионов рублей», - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В отношении злоумышленников возбуждено 5 уголовных дел по статье о вымогательстве. По решению суда им избрана мера пресечения в виде ареста.

Полицейские обращаются к югорчанам: в случае, если задержанные совершили в отношении вас преступление, сообщите об этом по номеру: 8-922-402-93-30.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 290, комментариев: 0

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