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Сургутянина осудят за продажу контрафактного алкоголя

В Сургуте пресекли незаконную торговлю алкоголем на шесть миллионов рублей

Сургутянина осудят за продажу контрафактного алкоголя
Фото: pixabay.com

В Сургуте осудят 44-летнего мужчину за продажу немаркированного алкоголя, а также незаконное использование товарного знака. У обвиняемого нашли около 24 тысяч бутылок контрафактной продукции общей стоимостью свыше 5,7 миллионов рублей.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1 (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в крупном размере) и ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Следствие установило, что в декабре 2020 года мужчина приобрел партию немаркированного алкоголя с целью продать ее по более низкой цене физическим лицам и предпринимателям. Обвиняемый действовал с подельниками. А также он незаконно использовал для маркировки федеральные марки и чужие товарные знаки.

На сегодняшний день уголовное дело направили в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.


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Сегодня в 12:28, просмотров: 343, комментариев: 0

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