Ансамблю «Зори Сургута» исполняется 20 лет

Хору ветеранов «Зори Сургута» исполняется 20 лет. Свой юбилей ансамбль отметит сегодня, в историческом парке «Россия – Моя история. Югра».

Напомним, что коллектив зародился в 2001 году. Идея об организации пришла нынешнему администратору хора Вере Ивановне Панасевич. Сейчас ансамблем руководит Виктор Тимофеевич Лежнин.

За все время существования «Зори Сургута» не раз получали дипломы, благодарственные письма и Гран При. В 2019 году хор удостоился звания «Почетного коллектива народного творчества ХМАО».