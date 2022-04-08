На пяти улицах Сургута приведут в порядок живую изгородь

На нескольких улицах Сургута обновят живую изгородь. Так, работы пройдут на улицах Республики, Энгельса, Энергетиков, а также проспекте Ленина и Грибоедовской развязке. В местах регулируемых пешеходных переходов высадят акацию, шиповник и боярышник. Всего планируется посадить 1087 кустарников. Общая протяженность живой изгороди составит 278 метров.

«В прошлом году на территории города высадили почти 8 тысяч кустарников породы желтая акация и шиповник. Изгородь посадили на улицах Бажова, Профсоюзов, Нефтяников и другие. Общая протяженность зеленых насаждений составила 1 287 метров», – прокомментировали в администрации города.