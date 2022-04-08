Мошенник предложил сургутянке компенсацию за некачественные БАДы для похудения и украл у нее почти 180 тысяч рублей

В сургутский отдел УМВД обратилась 32-летняя женщина, которую обманули на 180 тысяч рублей. Злоумышленник предложил жительнице города получить компенсацию за некачественные БАДы.

«Звонивший представился следователем следственного отдела и сообщил о том, что женщине положена компенсация за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки для похудения. Также горожанку он убедили, что для получения денежной компенсации ей необходимо осуществить определенные выплаты, а именно: оплатить сумму за оформление всех необходимых документов, оплатить юридические издержки, а также оплатить комиссию за банковский перевод», – сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту.

Сургутянка выполнила условия мошенника и отправила деньги через онлайн-приложение на счета нескольких банков. После этого злоумышленник перестал выходить на связь, а компенсация не была выплачена.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.