В Сургуте на проспекте Мира произошла сезонная просадка грунта

В Сургуте на проспекте Мира в сторону ТЦ «Союз» накануне обвалился грунт на разделительной полосе близ пешеходного перехода. Информация об этом впервые появилась в телеграм-канале «Сургутский Городовой».

По словам заместителя главного инженера «СГЭС» Александра Марченкова, причиной инцидента стала сезонная просадка грунта в месте, где ранее производился первый этап ремонта теплосетей. Специалистами оперативно произведена засыпка ямы грунтом и частичная утрамбовка, проводится мониторинг. Также отмечено, что опасений из-за возможной просадки асфальта на проезжей части нет.