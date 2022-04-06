Врачи Сургута предупредили об опасности прогулок по гололеду

Жители Сургута массово обращаются в травмпункты, большинство – с переломами, полученными в результате падения на гололеде. Только за вчерашний день в сургутскую «травму» обратились 136 человек, пишет «Сургут 24». При этом в обычные дни, отмечают журналисты, в медучреждение поступает не более 100 человек.

Так, госпитализацией в травматологическую больницу завершился поход в аптеку для 71-летний сургутянки Любови Петровны. После падения у нее диагностировали перелом лодыжки с полным вывихом стопы, потребуется операция, отмечают в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«В ортопедотравматологическом отделении №1, где специализируются на острой скелетной травме, четверть коек сейчас занята больными в возрасте 60+. Только минувшей ночью вместе с Любовью Петровной были госпитализированы еще две женщины преклонного возраста, неудачно упавшие на улице. При этом довольно много людей, обратившихся в травмпункт, отправляются на амбулаторное лечение», – сообщил и.о. заведующего ОТО №1 Алексей Котов.

По его словам, травматологи обеспокоены количеством попадающих к ним пожилых пациентов. Последствия падений для них гораздо серьезнее, чем для людей помоложе. Там, где 40-летний отделается ушибом, 60-летний получит перелом, подчеркивает медик.

Специалисты Сургутской травмбольницы рекомендовали предпринимать дополнительные меры для безопасной ходьбы: пользоваться противоскользящими приспособлениями, тщательно подбирать обувь и внимательно смотреть под ноги. А при недомогании лучше вообще отказаться от пеших прогулок, в том числе, на короткие расстояния.