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​Весна идет в Сургут со снегодождем

В Сургуте ожидается мокрый снег, дождь и ветер

​Весна идет в Сургут со снегодождем
Фото: siapress.ru

Погода продолжит показывать свой характер сургутянам: Гидрометеобюро Сургута предупреждает, что завтра, 6 апреля, на город обрушится мокрый снег и дождь, приправленные сильным ветром порывами днем до 16-21 метров в секунду, ночью — до 18-23 метров в секунду. Напомним, что и минувшая ночь была ветреной.

Как обычно, приводим рекомендации городского управления по делам ГО и ЧС: как действовать при непогоде.

1.Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

2.Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.

3.Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

4.Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

5.С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

6.Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

7.Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

8.Будьте внимательней и осторожней на дороге.


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Сегодня в 13:42, просмотров: 359, комментариев: 0

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