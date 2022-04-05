В Сургуте снесут несколько незаконных строений

К августу Сургут лишится сразу нескольких «достопримечательностей» — речь о торговых и сервисных объектах, которые появились в городе с незапамятных времен, но не стали от этого законными.

Так, по словам заместителя начальника контрольного управления администрации города Максима Салия, в списке на удаление — в том числе знаменитый «профсоюзный шанхай»: рынок, шиномонтажки, магазинчики дисков и шин на Профсоюзов, 37. Все необходимые процедуры, которые предшествуют сносу, уже пройдены — осталось подождать, когда владельцы освободят помещения.

Справка: 28 объектов в Сургуте признаны несанкционированными и подлежащими сносу. Из них в августе 2022 года будут снесены четыре.