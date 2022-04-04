Первый концерт в рамках фестиваля «Зеленый шум» состоится 5 апреля

Уже завтра, 5 апреля, в Сургутской филармонии стартует десятый Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум». По традиции открытие пройдет в формате академической музыки.

Перед горожанами выступят заслуженная артистка России, президент фестиваля, пианистка Екатерина Мечетина, лауреат международных конкурсов, участник III фестиваля «Зеленый шум», виолончелист Александр Рамм, лауреат международных конкурсов, участник VI «Зеленого шума», скрипач Даниил Бессонов. Концерт состоится при поддержке Министерства культуры РФ.

«В программе трио ля минор «Памяти великого художника» Чайковского и концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром Бетховена», – подчеркнули в пресс-службе филармонии Сургута.