В сургутских поликлиниках под наблюдением находится 182 человека с ковидом

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Сургуте продолжает оставаться стабильной. Сегодня в городских поликлиниках наблюдается 182 пациента. А число выявленных новых случаев COVID-19 не превышает 13-15 человек в сутки, рассказал главный врач первой поликлиники Максим Слепов на брифинге.

«В сургутском госпитале сейчас находится до 50 пациентов. К сожалению, есть один человек в реанимации, еще один – подключен к аппарату ИВЛ. Инфекция еще присутствует, она полностью еще не ушла. Мы продолжаем контролировать ситуацию», – добавил главврач.

Нагрузка на терапевтов и педиатров также снизилась. Так, на одного специалиста приходится порядка 14 человек в сутки. Количество вызовов на дом из-за ковида и ОРВИ – до 500 в день, что в десять раз меньше пикового периода.

Ковидные центры работают в том же режиме. Однако, показаний для компьютерной томографии стало меньше. Количество КТ не превышает 20 исследований в сутки. Осложнение ковида в виде пневмонии наблюдается у двух-пациентов каждый день.

Кроме того, в Сургуте практически выполнили план по вакцинации. Из запланированных 237 тысяч человек привились от ковида 236 тысяч жителей. Еще 65 тысяч сургутян прошли ревакцинацию. Это примерно 30 процентов от плана. «Надеемся, что коронавирус перейдет в разряд сезонных острых респираторных вирусных инфекций. Это позволит нам контролировать вакцинацию. И тогда ситуация станет зависеть от того, насколько быстро и качественно население будет прививаться», – подчеркнул Максим Слепов.

На сегодняшний день сургутян ревакцинируют с помощью первого компонента «Гам-КОВИД-Вак». Напоминаем, что врачи рекомендуют прививаться повторно каждые шесть месяцев.