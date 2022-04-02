Сургутский завод деталей для нефте- и газопроводов планирует расширение

В Сургуте продолжается развитие местного бизнеса. Так, например, в муниципалитете с 2019 года существует завод «НефтеГазДеталь», который производит комплектующие для нефте- и газопроводов. Они создаются, в основном, с помощью российского оборудования и материалов.

«Наша втулка служит именно для защиты сварных соединений трубы изнутри. Пока что изготавливаем в ручном режиме, но это не мешает нам выдавать 250 штук в суточный цикл, за смену. Мы сейчас занимаемся поисками оборудования, опять же, импортозамещенного, для увеличения этих объемов в дальнейшем», — подчеркнул начальник производства ООО «НефтеГазДеталь» Анатолий Гречишников.

На данный момент руководство подумывает о расширении – заказов становится больше, необходимо увеличить мощности. Кроме того, это позволит увеличить рабочие места. За помощью планируют обратиться к властям округа.

«Есть два варианта: или мы покупаем оборудование на определенную сумму, нам половину компенсируют, либо дается займ до 300 миллионов под 3% годовых, а само тело займа нужно оплачивать с третьего года. То есть, мы условно взяли займ, закупили оборудование, площади какие-то, все это разместили, начали производить, с третьего года пользования этим займом мы уже начинаем в полной мере оплачивать. В принципе, 3% годовых в наших реалиях — очень хорошая ставка», — рассказал директор ООО «НефтеГазДеталь» Алексей Кузнецов.