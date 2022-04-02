Проект Сургутской филармонии победил в конкурсе президентских грантов

Международный HIT-фестиваль иронической графики «Музыка 60 параллели» Сургутской филармонии победил в конкурсе президентских грантов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Президентский фонд культурных инициатив отметил коллектив Сургутской филармонии, который сумел убедить экспертов в том, что предложенная идея достойна поддержки. HIT-фестиваль – это не столько сатира, но и философия, а также взгляд на жизнь через призму иронии, самоиронии и остроумия», – говорится в сообщении.

Проект представят как художественную составляющую юбилейного Международного фестиваля искусств «60» параллель. Открытие мероприятия в Сургуте посетят художники, которые объединены общей идеей. Профессиональные карикатуристы создадут выставку-симфонию.

Конечным результатом станет коллекция из 60 работ мирового уровня. Выставка представят как в Сургутской филармонии, так и на баннерах и билбордах города. Также она станет частью культурной программы Международного гуманитарного Форума «Гражданские инициативы регионов 60 параллели» в Ханты-Мансийске.