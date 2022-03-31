Поселения и службы Сургутского района обсудили противопаводковые меры

В Сургутском районе обсудили готовность к паводковому периоду. После этого также наступить пожароопасный сезон.

«Мы готовы к выполнению задач по предназначению при неблагоприятном развитии обстановки в паводковый период, а также по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС располагает следующими ресурсами: 8 инспекторов по маломерным судам, 3 техника, 1 водитель, 1 судно на воздушной подушке, 1 гидроцикл, 1 автомобиль УАЗ, 3 маломерных судна в том числе 1 катер "Ярославец" 4 гидрокостюма. Личный состав обучен выполнению действий по спасению людей и ликвидации последствий ЧС», – доложил старший государственный инспектор по маломерным судам Сургутского инспекторского отделения Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре» Виталий Целевич.

Представители сферы ЖКХ также разработали противопаводковые планы мероприятий. Среди них: очистка крыш от снега, отвод талых вод от зданий и помещений, подготовка к приему талых вод, недопущение попадания в водный бассейн химически опасных веществ, отходов промышленного производства.

«В Сургутском районе зафиксировали в этом году достаточно много снега. На заседании мы заслушали доклады о готовности к весеннему потеплению все службы. Администрация Сургутского района всегда находится во взаимодействии со службами жизнеобеспечения. Подготовку к ситуациям, вязанным с потеплением, с таянием снега, мы начали заблаговременно, и как сегодня убедились – все службы также в полной готовности», – сообщила начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургутского района Алла Вавилина.