В Сургутском районе готовятся к наступлению тепла

В Сургутском районе начали готовиться к потеплению. Специалисты отметили, что снежный покров образовался высокий, то вода может уйти без подтоплений.

«Прогноз всегда рассчитывается в двух направлениях: в благоприятно и в худшем. При хорошем прогнозе: конечно, у нас осадков выпало значительно больше (на 10-15 см) выше многолетнего значения. При теплой скоротечной весне будет подтопление населенных пунктов, которые входят в реестр, который мы обновляем. И вот при наихудшем сценарии возможно подтопление всех пяти поселений в нашем реестре. Однако в соответствии с прогнозом, подтопление ожидается в районе Локосово и Верхнемысовой», – рассказала начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургутского района Алла Вавилина.

В вышеуказанных двух поселениях подтапливается дорога и дачные участки. Причиной является большое количество осадков. Однако есть данные космических исследований, которые показывают, что земля ушла под снег с достаточным дефицитом влаги. Её почва будет компенсировать за счет таяния и впитывания определенной части воды.