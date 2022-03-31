Три команды геймеров соревнуются во Всероссийской студенческой лиге в Сургутском районе

В Барсово стартовал муниципальный этап Всероссийской студенческой лиги по компьютерному спорту. В соревновании участвуют три команды – студенты Сургутского госуниверситета, Сургутского института экономики и права и Сургутского политехнического колледжа, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В Сургутском районе систематически занимаются более 200 киберспортсменов, а на соревнования собираются более 2 000 участников. Отбор в шестой сезон Студенческой лиги пройдет в три этапа: муниципальный, зональный и гранд-финал для восьми лучших команд страны. В сезоне 2022 года общий призовой фонд составит три миллиона рублей», – рассказал руководитель центра развития компьютерного спорта Сургутского района Артем Щепотьев.

Соревнования проходят по таким играм, как «Counter-Strike: Global Offensive», «Dota 2», «Hearthstone», «Clash Royale», «StarCraft II». «Родители сначала не приветствовали мое увлечение играми. Но когда они поняли, что я уже достаточно взрослый для того, чтобы научиться правильно распределять свое время, то успокоились и сейчас спокойно реагируют на то, что я участвую в турнирах и провожу время за компьютером», – поделился один из участников лиги Арсений Мелихов.

Напоминаем, что концепция развития киберспорта в Сургутском районе была разработана в 2017 году. Началом проекта стало создание специализированного центра. Через год в поселках Солнечный, Белый Яр, Федоровский, а также в Лянторе открыли четыре тренировочных площадки с современным оборудованием.

В дальнейшем власти Сургутского района планируют внедрить в тренировочную программу спортшколы №1 по шахматам занятия на компьютере-роботе с искусственным интеллектом. А также создать в поселке Солнечном условия для восстановительных мероприятий лиц с ОВЗ с применением цифровых технологий.