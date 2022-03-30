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На месте старой базы «СПОПАТ» в Сургуте появится спорткомплекс с искусственным льдом

Депутаты Сургута рассмотрели возможность заключения концессии по новому спорткомплексу

На месте старой базы «СПОПАТ» в Сургуте появится спорткомплекс с искусственным льдом
Фото: siapress.ru

В сургутском микрорайоне Хоззона на месте бывшей базы компании «СПОПАТ» до 2024 года появится спорткомплекс с искусственным льдом. В городской Думе рассмотрели возможность заключения концессионного соглашения по данному объекту.

«Проектом концессионного соглашения предусмотрено создание спортивного комплекса с искусственным льдом мощностью 80 человек/час в микрорайоне Хоззона города Сургута. Срок реализации концессионного соглашения – 13 лет, в том числе 2 года – стадия создания, 11 лет – стадия эксплуатации. Базовая стоимость создания объекта спорта в соответствии с условиями государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа «Развитие физической культуры и спорта» составляет более 368 миллионов рублей», – прокомментировал заместитель главы города Артем Кириленко.

Депутат Дмитрий Нечепуренко отметил, что инициатива о строительстве объекта поступила в администрацию в конце прошлого года, однако различные события повлияли на экономическую составляющую, из-за чего проект серьезно стали рассматривать только сейчас: «Условия соглашения не изменены? Стоимость не повысится?».

Вице-мэр уверил, что представленный проект актуален и на сегодняшний день: «Порядок расчета субсидий не изменен, государственная программа тоже. Поэтому мы заходим на концессионное соглашение с теми условиями, которые есть. Власти Югры и РФ создают меры для поддержки и предпринимателей, и муниципалитетов, чтобы была построена инфраструктура. Но на всякий случай мы предусматриваем возможность увеличения строительной стоимости, но об этом говорить пока рано».

В ходе седьмого заседания Думы города народные избранники согласовали решение о заключении концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спорткомплекса с искусственным льдом.


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Сегодня в 17:58, просмотров: 68, комментариев: 0

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