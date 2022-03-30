Власти Сургута включили территорию у ЛЭП в план генеральной уборки

В администрации Сургута прошла встреча вместе с представителями СГЭС. Причина этому – неубранный снег вокруг опор ЛЭП, который во время таяния может затопить установки и оставить некоторые районы без света.

На данный момент представители СГЭС вывозят сугробы, хотя этим должны заниматься собственники. В мэрии города подчеркнули, что территории вошли в план генеральной уборки, которая состоится перед летним периодом.

«Скажем так, у нас очень хорошие отношения с администрацией города Сургута. И мы работаем совместно с ними, чтобы выявить этих собственников земельных участков и воздействовать на них, чтобы они своими силами вывезли снег, который они складировали в течение зимы, и предотвратили возникновения паводкового периода», — подчеркнул заместитель генерального директора по транспорту и электроэнергии ООО «СГЭС» Сергей Ковин.