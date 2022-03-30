Губернатор Югры выразила соболезнования семье погибшего военного из Сургута

Сургутянин Михаил Волков погиб в ходе спецоперации в Украине. Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования родным и близким военного, семья горожанина также получит специальную поддержку.

«В Сургуте у погибшего остались родители и сестра. В соответствии с российским законодательством, поручением Президента Российской Федерации, близкие погибшего будут обеспечены мерами социальной поддержки для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей», – уточнили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Михаил Волков родился 20 ноября 1999 года в Сургуте, учился в школе № 19. После ее успешного окончания обучался в Тюменском индустриальном университете (филиал в Сургуте) по направлению «Нефтегазовое дело». В 2021 году был призван для прохождения воинской обязанности в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, в 2022 году принял решение о прохождении военной службы по контракту – нес службу в составе 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова.

Прощание с Михаилом Волковым, погибшим при исполнении воинского долга, состоится в Сургуте.