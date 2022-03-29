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Деятели культуры Сургута получили региональную награду

Губернатор Югры наградила выдающихся сургутских представителей сферы культуры

Деятели культуры Сургута получили региональную награду
Фото: admsurgut.ru

Деятели культуры Сургута стали лауреатами премии губернатора Югры – их наградили 25 марта. На уровне региона отметили работу директора Сургутской филармонии Якова Черняка, который также является куратором знаменитого проекта «Симфонический фестивальный оркестр «60 параллель».


Также награду за свои заслуги получили артисты-кукловоды Театра актера и куклы «Петрушка» – Екатерина Марьянчук, Александр Рысин и Анастасия Щербакова, мастерство которых отмечено наградами Театральной премии им. С.Ф. Железкина в номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей» и IX Окружного театрального фестиваля «Белое пространство» в номинации «Лучший спектакль для детей».


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Сегодня в 17:25, просмотров: 187, комментариев: 0

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