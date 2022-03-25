Мошенник от имени подруги сургутянки выпрашивал деньги якобы на лечение матери

В полицию Сургута обратилась 43-летняя женщина, которая пострадала от мошенника в сети и лишилась около 80 тысяч рублей. Злоумышленник осуществлял с ней переписку от имени подруги и убедил в том, что собирает деньги на лечение матери, пострадавшей в ДТП.

«Жительница города, будучи уверенной в достоверности полученной информации, осуществила перевод денежных средств двумя транзакциями на счет, указанный лже-подругой. В результате мошеннических действий горожанка потеряла около 80 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе УМВД по Сургуту.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.