В Сургуте запустили опрос о состоянии городской транспортной системы

Сургутянам предложили пройти опрос на сайте администрации города, чтобы оценить качество работы общественного транспорта. Исследование запустили в рамках предстоящей транспортной реформы.

«В первую очередь необходимо зайти на сайт администрации Сургута. Нажав на вкладку «Транспорт Сургута», вы переходите на сайт-опросник, в котором можно указать конкретный маршрут или остановочный комплекс и описать ситуацию. Например, мы выбираем остановку, район объекта или его название, а ниже указываем предложение – перенести или обустроить. А внизу вы можете оставить свое общее впечатление. Чем больше у нас мнений, тем более прозрачная картина состояния транспортной системы города», – подчеркнул главный специалист отдела транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства администрации города Микаил Магомедов.

До начала июня корпорация ВЭБ.РФ будет проводить научно-исследовательскую работу. Согласно графику в октябре компания на основе полученной информации планирует заняться транспортными сетями и маршрутами. График работы автобусов будет также полностью пересмотрен. «Обратили внимание на маршруты №10, 26, 96. Они более протяженные, закольцованные, и именно на них у нас имеются проблемы касаемо отдаленности остановочных пунктов друг от друга с противоположных сторон», – добавил специалист.

Более подробно о транспортной реформе Сургута – в интервью siapress.ru.