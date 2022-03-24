Дело об изнасиловании несовершеннолетней девушки с ОВЗ возбудили в Сургуте

В Сургуте возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней девушки с ограниченными возможностями здоровья, сообщает СТВ. В совершении преступления подозревается 64-летний работник обувной мастерской. По данным журналистов программы «Излом», девушка, живя недалеко от мастерской, дружила с мужчиной и нередко заходила в гости.

Преступление произошло в один из визитов пострадавшей в мастерскую. В тот вечер пенсионер был пьян. По данным следствия, он закрыл дверь на замок и надругался над девушкой. Полицию вызвали прохожие, которые услышали шум и крики. После проведения проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование», подозреваемого задержали. Меру пресечения для него сегодня определит суд.