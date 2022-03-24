150 дольщиков отметят новоселье в Сургуте с опозданием в несколько лет

В Сургуте ввели в эксплуатацию два жилых дома, строительство которых должно было завершиться несколько лет назад. Квартиры в них получат 150 участников долевого строительства, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, застройщики ООО СЗ «Салаир» и ООО «СеверСтрой» привлекли деньги дольщиков и в 2014 и 2017 годах начали строительство двух жилых многоквартирных домов в Сургуте. Ввести их в эксплуатацию планировалось в декабре 2018-го и в сентябре 2019 года. Однако застройщики неоднократно продлевали разрешения на строительство.

«В связи с этим ситуация находилась на постоянном контроле органов прокуратуры автономного округа, осуществлялись инспекционные выезды на строительные площадки, неоднократно застройщикам вносились меры реагирования, в том числе они были привлечены к уголовной ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.