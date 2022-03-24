16+
Логотип Сиапресс
USD  103,1618   EUR  113,2613  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

За прошлый год больше 800 сургутян оказались укушены животными

В 2021 году 16 жителей Сургута покусали белки

За прошлый год больше 800 сургутян оказались укушены животными
Фото: Istock.com

В 2021 году 862 сургутянина оказались укушены животными, в том числе 283 ребенка в возрасте до 14 лет. Причем больше половины случаев произошли из-за агрессивных бездомных собак. От домашних четвероногих пострадал 231 человек.

Повреждения от бродячих кошек — у 51 горожанина, от домашних — у 63. Также в статистику за 2021 год попали 16 беличьих укусов и 1 лисий. 71% сургутян получили вакцину против бешенства.

«Случаев бешенства за весь минувший год и первый квартал текущего в Сургуте и Сургутском районе не зарегистрировано. Тем не менее, специалисты настойчиво напоминают о потенциальной опасности, источником которой может стать любое дикое или бродячее животное. Поэтому от контактов с ними лучше отказаться. Это касается не только собак, но и, например, белок в парке. Заражением чреваты не только сами укусы. Вирус может проникнуть со слюной животного через слизистые оболочки рта, глаз и носа, а также через уже имеющиеся на коже человека повреждения. Поэтому кормить и брать на руки животных категорически не рекомендуется, какими бы спокойными, ласковыми и безобидными они ни казались», – рассказали в депздраве Югры.

С начала 2022 года в травмбольницу Сургута обратились 155 человек, пострадавших от укуса животных. Среди них 44 несовершеннолетних.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:14, просмотров: 42, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 2268
  2. Два сургутянина поплатятся за пикет против спецоперации в Украине 1168
  3. ​Стало известно, кто возглавит Природнадзор Югры 1089
  4. Россияне скупают сейфы и патроны 1079
  5. «Ваши идеи, ваши проекты – это и мое завтра»: Наталья Комарова об открытии международного молодежного форума «Нефтяная столица» 1076
  6. Из России уехали до 70 тысяч айтишников, сообщил глава РАЭК 1034
  7. В магазинах подорожали косметика и одежда, в том числе из старых коллекций 1018
  8. ​Югорчанка обвиняется в издевательстве над своими детьми и оскорблении полицейского 727
  9. Прокуратура потребовала закрыть свалку рядом с аэродромом Нягань 705
  10. ​«Горэлектросеть» инвестирует в энергосистему Нижневартовска более 748 млн рублей 703
  1. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 3168
  2. Четыре югорчанина с лабораторно подтвержденным ковидом скончались накануне 2960
  3. Что сейчас делать с недвижимостью? Собрали самые популярные вопросы и дали на них ответ 2885
  4. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 2530
  5. Новый участок дороги в Нижневартовске завершат к ноябрю 2022 года 2285
  6. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 2268
  7. Пьяный югорчанин заколол жену вилкой 2174
  8. Платными услугами бизнес-зала аэропорта Сургута можно воспользоваться, несмотря на ограничение работы Priority Pass и Lounge Key 2153
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 марта? // АФИША 1960
  10. Пьяный хантымансиец вытолкнул полицейского из машины на полном ходу 1933
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 17565
  2. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 8046
  3. ​Не так уж и единогласно получилось 7178
  4. В 2022 году в Нижневартовске отремонтируют шесть дорожных участков 6460
  5. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 6151
  6. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 6058
  7. ​Под Нижневартовском водитель Mazda насмерть сбил пожилую женщину 5921
  8. В Нефтеюганске осудят таксиста, который устроил смертельное ДТП и сбежал 5549
  9. ​Школы Сургута эвакуируют 5427
  10. Главврач нижневартовской детской поликлиники рассказала, сколько младенцев лечится от ковида 5334

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика