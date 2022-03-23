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«Ваши идеи, ваши проекты – это и мое завтра»: Наталья Комарова об открытии международного молодежного форума «Нефтяная столица»

Форум «Нефтяная столица» стартовал в Сургуте

«Ваши идеи, ваши проекты – это и мое завтра»: Наталья Комарова об открытии международного молодежного форума «Нефтяная столица»
Фото: siapress.ru

В Сургуте стартовал пятый международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица». Мероприятие приурочено к 110-летию со дня рождения выдающегося нефтяника и государственного деятеля Виктора Муравленко. Десятки молодых специалистов обменяются опытом, а также поучаствуют в научно-практических конференциях и тематических лекциях.

«В этом году впервые на площадке «Нефтяной столицы» на базе сургутского ядра пройдут защиты выпускных проектов молодых и перспективных ученых трех флагманских школ – центра научного лидерства, школы руководителей научно-технических проектов и аспирантской школы «TABULA RASA», - отметила губернатор Югры Наталья Комарова. - Особенность форума «Нефтяная столица» в открытости к новаторским и нешаблонным идеям, востребованными временем, отраслью, экономикой и обществом. Часть представленных инновационных решений апробированы и уже применяются на нефтегазовых предприятиях региона. Ваши идеи, ваши проекты – это и мое завтра».

Ключевая тема «Нефтяной столицы» в этом году – стремление к новым экологическим, социальным и управленческим стандартам, которые сегодня заложены в три емкие для мира буквы – ESG. В форуме участвуют представители нефтяных компаний, экспертных сообществ, молодые инженеры и ученые, студенты и аспиранты вузов, специалисты научного-образовательных центров из России и других стран.

«В этом году очень много участников. Все устали от ковидных ограничений, хотят общаться лично. Последние месяцы мы испытываем давление со стороны западных государств, в том числе в науке. Но мы видим заинтересованность в импортозамещении в промышленности. И поэтому для молодых ученых сейчас открывается много возможностей», – подчеркнул заместитель председателя совета молодых ученых РАН Дмитрий Демин.

Кроме того, на форуме прошла церемония подписания соглашений по научно-техническому сотрудничеству. Так, директор филиала ПАО «МТС» ХМАО-Югры Андрей Белов передал комплект для разработки студентами Сургутского государственного университета устройств интернета вещей NB-IoT Development Kit и последующего применения в топливной промышленности, а также предложил расширенную программу стажировок для студентов ИТ-специальностей.

«Получить доступ к сети NB-IoT с помощью оборудования МТС – хорошая возможность для студентов, аспирантов и научных сотрудников университета тестировать и внедрять умные устройства в действии. Думаю, что совместное сотрудничество с МТС, многолетняя экспертиза компании позволит нам дать мощнейший толчок развитию «умных», технологичных устройств в Югре», – прокомментировал ректор СурГУ, профессор, доктор педагогических наук Сергей Косенок.

Всего за пять лет форум «Нефтяная столица» посетили свыше пяти тысяч человек из России и 18 стран мира. Мероприятие проводилось в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске.


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Сегодня в 15:40, просмотров: 262, комментариев: 0

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