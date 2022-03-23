Концертом академической музыки откроется фестиваль «Зеленый шум»

В Югре 5 апреля откроется Xфестиваль «Зеленый шум». По традиции в этот день состоится концерт академической музыки, сообщили в пресс-службе Сургутской филармонии.

Выступит трио профессионалов: заслуженная артистка России, президент фестиваля, пианистка Екатерина Мечетина, лауреат международных конкурсов, участник III фестиваля «Зеленый шум», виолончелист Александр Рамм и лауреат международных конкурсов, участник VI «Зелёного шума», скрипач Никита Бессонов. В программе - трио ля минор «Памяти великого художника» Чайковского и концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром Бетховена.

«10 апреля эстафету примут участники самых ранних «шумов», а также юные виртуозы из Сургута, достигшие потрясающих успехов на всероссийском и международном уровне. Солистка Большого театра Венера Гимадиева, лауреаты международного телевизионного конкурса «Щелкунчик», участники V и VI фестивалей Даниил Бессонов (скрипка), Софья Тюрина (саксофон) и Матвей Блюмин (скрипка) — эти состоявшие музыканты вновь встретятся со своими поклонниками, которые за минувшие годы выросли во всех смыслах», - говорится в сообщении пресс-службы филармонии.

13 апреля сольную программу исполнит президент фестиваля Екатерина Мечетина. 15 апреля выступит московский квартет Sirin Cry. Завершится фестиваль искусств «Зеленый шум» концертом певицы Пелагеи 17 апреля. Она представит новую программу и исполнит свои хиты.