Жители ДНР смогли получить бесплатную помощь врачей сургутского кардиодиспансера

Кардиологи Сургута накануне организовали консультативную и диагностическую помощь для жителей ДНР. Программа «Диагностики одного дня» включала консультацию доктора, а также инструментальные методы исследований: УЗИ сердца, электрокардиограмму, анализ крови и другие. Пациенты смогли получить необходимые рекомендации и узнать о состоянии своего здоровья.

Отмечается, что помощь смогли получить 11 человек, в том числе четверо детей. Диагностика и консультация были полностью бесплатными.

«Для людей, которые были эвакуированы из Донецкой Народной Республики, созданы комфортные условия проживания, решены их бытовые проблемы. Но, наверное, самый главный ресурс, который обеспечивает качество жизни – это здоровье. Поэтому принимающая сторона вышла с инициативой провести углубленное обследование. Наша задача состоит не только в том, чтобы провести диагностику, но и организовать дальнейшее сопровождение пациентов, у которых выявляется патология. Для юных пациентов в конце диагностического марафона мы провели экскурсию в Музей сердца окружного кардиодиспансера. Для детей, которые приехали из территории, где в течение 8 лет идут военные действия, очень важно прикоснуться к мирной жизни», – рассказала главный врач окружного кардиодиспансера Ирина Уванцева.