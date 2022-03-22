Суд Сургута рассмотрит уголовное дело о распространении наркотиков несовершеннолетними из Бурятии

В Сургуте перед судом предстанут двое несовершеннолетних уроженцев Республики Бурятия. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Следствие установило, что в августе 2021 года обвиняемые, находясь в Сургуте, достали из «тайника-закладки наркотическое средство – N-метилэфедрон массой свыше 517 грамм. Молодые люди хранили наркотики в съемной квартире, часть из которых сбыли наркозависимым лицам.

«Довести преступный умысел до конца не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.