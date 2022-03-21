Депутаты Сургута будут следить за ходом благоустройства проездов у школ и детсадов

В Сургуте продолжают работать над обеспечением безопасного прохода для детей в школу и детские сады. Так, за текущий год планируется благоустроить порядка девяти проездов, прилегающих к образовательным учреждениям. Об этом в ходе заседания комитета Думы города по социальной политике заявил депутатам исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский.

«Перечень проездов для благоустройства составляется с учетом наличия в микрорайоне объектов образования или социального назначения. Проведены встречи с управляющими организациями, поданы заявки на формирование комфортной городской среды», – подчеркнул он.

Депутаты отметили отдельные участки, которым стоило бы уделить внимание. В частности, они предложили включить территорию между домами Дзержинского, 14Б, 6Б и дошкольным учреждением, относящимся к школе № 12, а также рядом со школой №45.

«Освещение – самое важное, эти работы будут осуществляться по проекту инициативного бюджетирования. Но я прошу учесть в плане и возможность организации тротуаров, установку дорожных знаков на этом участке. Это должно быть комплексное решение: организация освещения и планы по ремонту проезда», – заявил народный избранник Алексей Кучин.

Кроме того, депутаты позже исследуют указанные участки, чтобы проверить, действительно ли они нуждаются в ремонте. Также представители Думы войдут в рабочую группу.