В Думе Сургута обсудили возможность расширения списков льготников, которые могут получать выплату на проезд в автобусах

Ветераны труда Сургута обратились за помощью к депутатам – они попросили расширить список тех, кто может получать выплату на проезд в общественном транспорте. Эту проблему рассмотрели на заседании комитета по социальной политике.

«Данный вопрос предложен депутатом Владимиром Феденковым. Граждане попросили внести изменения в перечень категорий получателей социальной поддержки в виде 600 рублей в квартал. Был сделан запрос в администрацию города», – пояснила председатель комитета Эмилия Трапезникова.

На данный момент в Сургуте проживает 19 тысяч ветеранов труда, причем работает из них только 5000. В мэрии заявили, что на эти цели из местного бюджета потребуется еще 34 миллиона. А если брать всех нетрудоустроенных ветеранов муниципалитета (коих сейчас 70 тысяч), то дополнительная сумма вырастет до 101 миллиона.

«В Югре установлена выплата на проезд в размере 1569 рублей в месяц. Мы должны понимать, что если мы планируем расширять категории, то кроме региональных у нас есть и федеральные льготники – инвалиды, участники ВОВ, узники концлагерей и другие», – уточнила начальник управления бюджетного учета и отчетности Елена Панова.

Она также подчеркнула, что дополнительных источников обеспечения в городе нет, посему расширять перечень льготников нецелесообразно. Однако ведется работа по изменению механизма поддержки – в мэрии обсуждают введение транспортных карт, которые позволят направлять помощь адресно и тратить деньги только на определенные цели.