Автобус сбил женщину на пешеходном переходе в Сургуте

ДТП с участием автобуса и пешехода произошло в Сургуте утром сегодня, 21 марта. Авария случилась на улице Производственная недалеко от пересечения с Нефтеюганским шоссе, пишет СТВ. Предварительно установлено, что женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу, автобус двигался со стороны промзоны. По неустановленной причине водитель не заметил женщину на «зебре» и допустил наезд на нее. После этого автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

По словам очевидцев, женщину на машине скорой помощи увезли в больницу. В случившемся разбираются полицейские.