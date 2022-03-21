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Около 100 выпускников досрочно сдадут ЕГЭ в Сургуте

В Сургуте стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

Около 100 выпускников досрочно сдадут ЕГЭ в Сургуте
Фото: Администрация Сургута

Сегодня в Сургуте стартовал досрочный период сдачи единого государственного экзамена, которые продлится до 18 апреля. В этом году такой возможностью воспользуется 91 человек, сообщила глава департамента образования Ирина Замятина. Пункт для досрочной сдачи оборудовали в школе №10.

«На экзамене присутствуют участники из Покачей, Нефтеюганского и Сургутского районов. Преимущественное большинство из Сургута – два выпускника текущего года и выпускники прошлых лет. Сегодня стартуем с трех предметов – химия, литература, география. Их изъявили сдавать 24 выпускника. Думаю, комфортная обстановка позволит получить достойный результат», – рассказала глава департамента. Она пояснила, что выпускники текущего года сдают досрочно экзамены по разным причинам. Например, одни – пожелали учиться за границей, а другие – уезжают на спортивные сборы во время основного периода ЕГЭ.

«Аудитории готовятся независимо от количества участников. Английский язык досрочно сдает только один человек, и тем не менее мы полностью готовим пункт проведения экзамена и для письменной части, и для устной. В одной аудитории должно быть не менее двух организаторов. В пунктах не менее двух членов ГЭК, технических специалистов. И вне аудитории столько наблюдающих, чтобы осуществлять сопровождение и обход. Все рабочие места должны быть заняты», – добавила член государственной экзаменационной комиссии Ирина Кулназарова. Для организации процесса привлекли 39 человек, которые заранее прошли подготовку.

На пунктах также продолжают соблюдать санитарные меры. Так, участники мероприятия будут менять маски каждые два часа. А если у сдающего возникнут проблемы со здоровьем, он сможет сдать экзамен в дополнительный день.

Объявление результатов пройдет не позднее 15 дней после сдачи ЕГЭ. Напоминаем, что для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо сдать русский язык и математику (базовый или профильный уровень).


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Сегодня в 12:39, просмотров: 360, комментариев: 0

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