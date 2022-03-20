В Сургуте открылся пункт приема вторсырья

С этой субботы, 19 марта, в Сургуте работает масштабный пункт приема вторсырья — экоцентр, в котором принимаются отходы на переработку. Инициаторами его создания стали активисты городской группы «РазДельный Сбор».

Уже сегодня можно принести стекло, пластик, макулатуру, батарейки и прочий поддающейся переработке хлам на территорию экоцентра — он находится в здании культурно-спортивного кластера «Спортзавод», что на 30 лет Победы, 21/3. Уточнить категории мусора, которые у вас примут, можно на странице «РазДельного Сбора» ВКонтакте.