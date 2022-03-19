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Платными услугами бизнес-зала аэропорта Сургута можно воспользоваться, несмотря на ограничение работы Priority Pass и Lounge Key

Priority Pass и Lounge Key приостановили работу в России

Платными услугами бизнес-зала аэропорта Сургута можно воспользоваться, несмотря на ограничение работы Priority Pass и Lounge Key
Фото: vk.com/surgutairport

Оператор программ Priority Pass и Lounge Key, позволяющий пассажирам самолетов попасть в более комфортный зал ожидания, временно приостановил работу в России. Из-за этого в отечественных аэропортах доступ к залам повышенной комфортности ограничен. Однако в аэропорту Сургута все еще можно воспользоваться платными услугами бизнес-зала.

«Обслуживание пассажиров бизнес-класса и владельцев карт лояльности авиаперевозчиков по-прежнему осуществляется без ограничений. Кроме того, бизнес-зал аэропорта Сургута предоставляет платные услуги для всех вылетающих пассажиров. Вся информация есть на сайте», – указано в сообщении пресс-службы городской воздушной гавани.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 398, комментариев: 0

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