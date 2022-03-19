Жителя Сургута осудили за драку с врачами

Сургутянина осудили в Башкирии за избиение двух врачей, которые пытались оказать ему помощь. Инцидент произошел летом прошлого года в поликлинике, куда дебошира доставила скорая помощь. По информации прокуратуры, мужчина был пьян в момент драки, он несколько раз ударил реаниматолога и токсиколога.

У одного из медиков диагностированы перелом лучевой кости правого предплечья, черепно-мозговая травма и ушибы мягких тканей.

Житель Сургута был приговорен к 1,6 годам условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, ему придется выплатить 250 тысяч в качестве возмещения морального вреда.