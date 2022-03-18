Президент «Диалог-Lingua» Людмила Журавлёва рассказала, как будет работать языковой центр и языковые лагеря за границей

Языковой центр «Диалог-Lingua» и языковые лагеря не будут функционировать за границей этим летом, сообщила президент образовательного консорциума «Диалог-Lingua», основатель и учредитель Людмила Журавлёва.

«За границей в нашей школе в Англии, и тем более в чужих школах, наступающим летом ничего не планируется. Во-первых, с точки зрения безопасности. Ведь безопасность – это наш приоритет все 30 лет работы. Во-вторых, с этической точки зрения. Мы не хотим ехать за границу в недружественные страны», – объяснила основатель организации.

В этом году образовательный центр «Лингва», член международного Консорциума «Диалог», продолжит организовывать летний отдых в сургутских школах. Кроме того, образовательные экспедиции расширятся. Например, в мае планируются поездки в Тобольск, а также в ВУЗы Москвы и Питера.