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​В Сургуте эвакуировали учеников одной из школ

Эвакуация школьников в Сургуте: в школе №1 произошел пожар

​В Сургуте эвакуировали учеников одной из школ
Фото: siapress.ru

Более 500 учеников сургутской средней школы №1 эвакуировались из-за пожара в пищеблоке, о чем рассказала пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание духового шкафа обнаружили практически в самом начале первой смены — вызвали пожарных, а всех учеников и педагогов вывели из здания.

«Спустя четыре минуты к месту вызова прибыли подразделения по повышенному номеру, наблюдалось слабое задымление в помещении столовой, — сообщили в МЧС. — Возгорание ликвидировали огнетушителем на площади один квадратный метр. До прибытия пожарных персонал провел эвакуацию 521 человека».

Впрочем, школярам не пришлось радоваться отмене занятий: вскоре уроки возобновились.


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Сегодня в 13:24, просмотров: 112, комментариев: 0

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