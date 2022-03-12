Эвакуация школьников в Сургуте: в школе №1 произошел пожар

Более 500 учеников сургутской средней школы №1 эвакуировались из-за пожара в пищеблоке, о чем рассказала пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание духового шкафа обнаружили практически в самом начале первой смены — вызвали пожарных, а всех учеников и педагогов вывели из здания.

«Спустя четыре минуты к месту вызова прибыли подразделения по повышенному номеру, наблюдалось слабое задымление в помещении столовой, — сообщили в МЧС. — Возгорание ликвидировали огнетушителем на площади один квадратный метр. До прибытия пожарных персонал провел эвакуацию 521 человека».

Впрочем, школярам не пришлось радоваться отмене занятий: вскоре уроки возобновились.